"We kunnen het bekendmaken!" Martien en Erica Meiland delen leuk nieuws

Liefhebbers van realityserie Chateau Meiland opgelet! Martien en Erica hebben een leuke mededeling voor jullie.

Op hun Instagram-account verscheen zondagmiddag een filmpje waarin Martien vertelt dat er een tweede seizoen van Chateau Meiland wordt opgenomen. “Het is eindelijk zover, we kunnen het bekendmaken”, zegt hij. “De tweede serie van Chateau Meiland komt eraan.” Zijn dochter vult aan: “En we gaan natuurlijk weer heel leuke dingen doen. We gaan het huisje opknappen, de gasten komen eraan.” Bovendien gaan ze kanoën, vertelt Martien. Dat belooft wat.

Chateau Meiland is een groot succes. Elke maandag zien honderdduizenden mensen hoe Martien en Erica een oud Frans kasteel opknappen. We leerden Martien en Erica alweer 12 jaar geleden kennen, toen ze meededen aan Ik vertrek. Erica en de flamboyante Martien stalen de harten van de kijkers. Niet veel later kondigden ze aan te gaan scheiden: Martien viel op mannen. Ondanks zijn coming out en de scheiding traden ze later toch weer in het huwelijk: ze kunnen niet zonder elkaar.

