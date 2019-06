Waarom Martien Meiland niks te maken wil hebben met Frank en Rogier

Martien Meiland heeft zich in een interview met Weekend niet bepaald enthousiast uitgelaten over zijn SBS-collega’s Frank en Rogier. Martien laten weten totaal geen fan te zijn van de interieurstylisten. “Ik mag iemand of ik mag iemand niet. Ik kan niet spelen alsof ik erg op iemand gesteld ben,” zo verklaart hij tegenover het weekblad.

Hoewel er al een tijdje geruchten gaan dat Frank en Rogier voor hun programma willen langskomen in het Franse kasteel van Martien, is daar volgens laatstgenoemde niets van waar. “Die twee zijn hier niet geweest en dat gaat ook nooit gebeuren. Mijn familie en ik zijn totaal geen fan.”

Niet jaloers

Hoewel de uitlatingen van Martien niet bepaald positief zijn, laat hij weten niks persoonlijks tegen het duo te hebben. Ook is er volgens hem geen sprake van jaloezie. “Jaloezie is mij sowieso vreemd. Ik gun ieder mens het beste. Ook Frank en Rogier. Maar ik heb gewoon niets met hen. Ik voelde door de beeldbuis al aan dat onze karakters totaal niet met elkaar zouden matchen.”

Welkom als gasten

Maar als ze ooit op bezoek willen komen als gasten, dan staat de deur wél voor ze open: “Dat is toch anders. Iedereen is hier welkom, ook Frank en Rogier. Als ze ooit komen, zullen we ze een onvergetelijk verblijf proberen te bezorgen, zoals we dat doen voor al onze gasten.”

Bron: Show.nl. Beeld: SBS Beeldbank