Martien Meiland onthult de pijnlijke reden achter zijn blinde oog

Het is je misschien weleens opgevallen dat het éne oog van Martien Meiland er wat anders uitziet dan het andere. Zijn ogen verschillen van kleur, maar ook qua zicht. Want met zijn rechteroog kan hij namelijk helemaal niks zien. Nu onthult de realityster de pijnlijke oorzaak van zijn blinde oog.

Het gebeurde al lang geleden, toen Martien nog een kind was.

Ongeluk

Aan Story vertelt de Chateau Meiland-ster was er destijds is gebeurd. “Toen ik een kind van nog maar 4 jaar oud was, had ik een ongeluk”, vertelt Martien. “Ik heb mezelf met een schaar in mijn rechteroog gestoken, tijdens het plakken en knippen zoals kinderen dat doen.”

Geen grote hinder

De verwonding aan zijn oog was zo erg, dat de 4-jarige Martien het complete zicht met zijn rechteroog verloor. Toch heeft zijn blinde oog hem nooit in de weg gestaan, laat hij weten. “Ik weet eigenlijk niet beter en ik ondervind er geen grote hinder van”, verklaart Martien.

Op onderstaande foto kun je het kleurverschil in zijn beide ogen goed zien. Was het jou weleens opgevallen?

