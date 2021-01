Wat góéd: Martien Meiland vormt nieuw presentatieduo met déze BN’er

Martien Meiland is lekker bezig, want hij mag weer een nieuw programma gaan presenteren. En blijkbaar kon hij het in Wie van de drie goed met Britt Dekker vinden, want dit hysterische tweetal vormt samen het nieuwe presentatieduo.

In Wie van de drie zaten ze in het jurypanel, maar dit keer presenteren ze samen. Het nieuwe Talpa-programma heet First and Last en aan de titel te zien is het een herbewerking van het BBC-programma met dezelfde naam.

Lastige uitleg

Aan Metro probeert Martien uit te leggen hoe het spel precies werkt, maar daar heeft hij nogal wat moeite mee. Nou, kijk, weet je”, begint de realityster. “Deelnemers mogen niet als eerste of als laatste een opdracht beëindigen. Ze moeten bijvoorbeeld in dozen zitten. Voor wie er als eerste uitspringt, of als laatste, is het au revoir!” Het komt er in ieder geval op neer dat de spelshow slechts één gouden regel heeft: kom niet als eerste of laatste in een spel, want dan ben je weg. Het gaat dus niet om winnen of verliezen.

Wanneer de nieuwe show van presentatieduo Martien en Britt op de buis verschijnt, is nog niet bekend. Wij zijn in ieder geval benieuwd!

