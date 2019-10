Woensdagavond kwam realityserie Chateau Meiland als grote winnaar uit de bus tijdens het Televizier-Ring Gala. De Meilandjes waren allemaal aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen, maar Caroline was er niet bij. Martien Meiland verklaart nu waaróm ze er niet was.

De Meilandjes moesten het tijdens het Televizier-Ring Gala opnemen tegen 2 andere programma’s. Expeditie Robinson en Beste Zangers waren de andere kanshebbers op de felbegeerde ring voor het beste televisieprogramma van 2019.

Burn-out

Eerder werd al bekendgemaakt dat Caroline met een burn-out kampt en daarom het chateau moest verlaten. Voorafgaand aan het Televizier-Ring Gala vertelde Martien Meiland dat dit ook de reden is dat ze niet aanwezig zou zijn bij de prijsuitreiking. “Zij moet gewoon echt eerst bijkomen en genezen. Ik hoop ook dat ze snel aan haar heup kan worden geopereerd”, aldus Martien.

Knop om

Toch vertelde hij Caroline erg te missen tijdens de belangrijke televisieavond. “Je zet een knop op, het is gewoon niet anders. We zitten daar straks gewoon als gezin en gaan nog steeds heel erg genieten van de avond”, vertelde Martien Meiland dapper. “We gunnen haar natuurijk het allerbeste.”

Reactie Caroline

Inmiddels heeft Caroline zelf ook gereageerd op de winst van de Meilandjes. “Wat gaaaaaafffffff. De ring is gewoon binnen. Ik wil iedereen die aan me heeft gedacht, mij een berichtje heeft gestuurd onwijs bedanken. Maar ik wil ook iedereen bedanken die heeft gestemd op Chateau Meiland want zonder jullie hadden we niet gewonnen” schrijft ze op Instagram.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP