Martien Meiland doet schokkende onthulling in zijn biografie

Het leven van Martien Meiland gaat zowel op zakelijk als persoonlijk vlak hartstikke goed, maar dat is lang niet altijd het geval geweest. In zijn nieuwe biografie laat Martien weten dat hij in de periode tussen 2008 en 2014 zichzelf twee keer van het leven probeerde te beroven.

“Ik voelde me zó genaaid”

In de periode dat het niet goed met Martien ging, runde hij een eigen winkel in Amsterdam waar hij ook woonde. Erica, Maxime en Montana verbleven toen nog in Sassenheim. Wegens een conflict met zijn vorige interieurwinkel in Noordwijk, kreeg hij een aanmaning van 25.000 euro. “Ik voelde me zó genaaid. Ik werd er letterlijk ziek van en toen is het door al die ellende die samenkwam helemaal in de war geslagen in mijn kop… Ik ben met een plastic zak over mijn hoofd in bed gaan liggen. Eerst adem je nog gewoon. Dan gaat het zweten. En uiteindelijk plakt het aan je mond en kun je geen adem meer halen. Maar op het laatst heb ik toch die zak van mijn kop getrokken.”