Dus tóch: Martien Meiland heeft geen contact meer met Caroline

Ondanks hun emotioneel beladen afscheid op televisie hebben Martien Meiland en Caroline van Eeden op dit moment geen contact met elkaar. Martien laat in een interview met Privé weten dat hij zijn beste vriendin sinds haar vertrek niet meer heeft gezien of gesproken.

Hoewel hij het jammer vindt dat hun contact zo abrupt is gestopt, denkt hij wel dat dit het beste is voor Caroline.

Advertentie

‘Best moeilijk’

“Ik heb haar na haar vertrek niet meer gezien. Ze is op vakantie gegaan en ik heb haar ook niet meer gesproken,” zo vertelt de flamboyante televisiepersoonlijkheid. “Dat is best moeilijk. We hebben zoveel gelachen en van alles met elkaar gedeeld. We hebben elkaar ooit ontmoet in Amsterdam, toen ik mijzelf aan het ontdekken was. We zullen zien wat de toekomst brengt.”

Geen negatieve gevoelens

Van negatieve gevoelens is er volgens hem geen sprake. Dat de twee momenteel geen contact met elkaar hebben, is volgens Martien in het belang van Caroline. “Ik vind dat ik haar met rust moet laten. Ik ben bang dat het voor haar herstel niet goed is als ik haar nu spreek.”

Herkenbaar

Martien heeft dan ook nog altijd veel begrip voor Caroline’s besluit. “Als je van nature al geen sterk lichaam hebt, snap ik dat dit je kan overkomen, maar dit zijn dingen die je niet ziet aankomen. Het is heel vervelend voor haar, zeker dat ze is teruggekeerd naar Nederland. Dertien jaar geleden hadden wij precies hetzelfde toen Erica heimwee kreeg en zo snel mogelijk weg wilde uit Frankrijk.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Show.nl. Beeld: Talpa