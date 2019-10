Martien Meiland geschrokken door gewicht: "In de krant werd ik cocktailprikker genoemd"

In de laatste aflevering van Chateau Meiland is te zien hoe Martien Meiland na lange tijd weer op de weegschaal gaat staan. Als hij ziet wat de weegschaal aangeeft, schrikt hij zich rot.

“Wat goeeed!” roept hij direct. “Ik ben helemaal niet afgevallen! 67 kilo!” Dit is een flinke meevaller voor Martien. Hij legt uit dat hij de laatste tijd van verschillende kanten hoort dat hij zo dun is geworden. “Iedereen zegt: je lijkt wel een cocktailprikker. Dat stond zelfs in de Nederlandse krant.” Martien is dolblij met zijn 67 kilo en rent naar beneden: “Ik ga het gelijk tegen de meiden vertellen!”

Toetjes

Aan Erica en Maxime meldt hij tevreden: “Ik denk dat ik 65 kilo weeg, als ik er een paar kilo kleren vanaf trek.” Martien heeft wel degelijk zijn best gedaan om aan te komen. “Ja weet je, ik neem tegenwoordig ook toetjes, van de traitteur. Normaal maakten we een pasta en dan huppakee, gauw, gauw, gauw en nu nemen we ook een toetje daarna. Misschien werkt dat ook nog wel.”

Afgevallen

De kasteelheer had al een tijd niet op de weegschaal gestaan, omdat hij de weegschaal kwijt was. In mei, toen hij midden in de zware verhuizing zat, was hij veel afgevallen. Toen woog hij nog maar 59 kilo, waar hij flink van geschrokken was.

Bron: SBS 6. Beeld: Talpa