Martien Meiland barst in tranen uit tijdens emotioneel moment met Erica

Zodra de temperaturen het toelaten kunnen we weer en masse onze blote benen laten zien. Wie een beetje leuk voor de dag wil komen, zet met de volgende jurken trends van 2021 in ieder geval haar beste beentje voor tijdens de warme maanden.

Ben je benieuwd welke jurken van vorig jaar nog steeds volgens de trends zijn en welke nieuwe exemplaren je aan je garderobe wil toevoegen? Libelle zet de leukste zomerjurken voor je op een rij.

De jurken trends voor de zomer van 2021 vind je massaal terug in je favoriete kledingwinkels. Van zwierige zomernummers tot prettige prints: voor iedere smaak en ieder lichaamsvorm is wel een leuk jurkje te vinden.

Pret met prints

Effen is leuk, maar prints zijn leuker. Ook deze zomer kun je weer uitpakken met vrolijke prints in rustige én bonte kleuren. Of je nu houdt van bloemen, stippen of juist een bijzonder design: de keuze is reuze. Het voordeel van deze jurken trend is dat het lijkt alsof je heel veel moeite hebt gedaan om een leuke outfit uit de kast te trekken, terwijl de print al het werk al uit handen heeft genomen. Bingo!

Vi-va-volume

Als een nauwsluitende jurk niet bij jouw stijl past of als je simpelweg niet te veel stof om je lichaam wil op een warme dag, is een jurk met volume het ideale kledingstuk om uit de kast te trekken. Kies voor een grote pofmouw of juist een jurk die wijd als een ballon uitloopt. Tip: houd de rest van je outfit rustig en onthoud dat groot niet altijd beter is. In een te grootse outfit kun je verdrinken en dat is niet altijd flatterend voor je figuur.

Blazer als blikvanger

Een blazer is niet enkel een jasje dat je op een spijkerbroek of pantalon draagt. De blazerjurk is ook één van de grootste jurken trends voor 2021. Combineer het met een paar hoge laarzen in dezelfde tint voor een ton-sur-ton look waar onze eigen koningin Máxima zo gek op is, of houd het simpel met een sneaker of sandaal. Is een blazer je iets te zakelijk? Kies dan voor een overhemdjurk. Minstens zo flatteus, maar net iets minder formeel. Je vindt daar nu onwijs veel exemplaren van in de (online) winkels.

Zwoel en zwierig

Kort, zwoel en zwierig zijn de kernwoorden van deze modetrend. Als je het aandurft ga je deze zomer voor een jurk boven (of vooruit: op) de knie. Laat die prachtige benen zien en kies voor een soepelvallende stof die mooi om je lichaam heen zwiert tijdens het lopen. Vind je kort toch net even te gewaagd? Kies dan voor een lange variant. Hoe lichter de stof, hoe lekkerder de jurk met je meebeweegt.

Open en bloot

Praktisch? Niet per se. Sexy? Ja! In de rekken vind je opvallend veel jurken met een open rug. Niet zo gek, want je rug is een mooi lichaamsdeel dat we vrijwel altijd verbogen houden. Hoog tijd om die eens in het zonnetje te zetten. Met het juiste jurkje zet je jouw rug eens in de spotlight. Kies zoals hierboven voor een jurk met een strik om taille te creëren. Of ga juist voor een zomerse jurk met dunne bandjes als je meer huid wil laten zien.

Beeld: Getty Images