Wat góéééd: Martien Meiland is binnenkort ook in dít programma te zien

We kennen Martien Meiland (59) natuurlijk allemaal van het populaire programma Chateau Meiland. Maar tegenwoordig mag hij zichzelf ook presentator én jurylid noemen.

Vanaf 11 oktober neemt hij namelijk plaats in de jury van het SBS6-programma Wie van de drie.

Eerder heeft de ster van Chateau Meiland al het programma Cash or trash gepresenteerd, maar nu moet hij gaan proberen te achterhalen wie van de drie kandidaten bijvoorbeeld de echte uitsmijter, zwemlerares of Elvis-imitator is. Dit doet hij samen met zijn collega-juryleden Najib Amhali, Ryanne van Dorst en Britt Dekker. Wendy van Dijk zal het programma presenteren.

Nieuw programma

Het spel gaat als volgt: ieder jurylid krijgt een minuut de tijd om vragen te stellen aan de kandidaten. Vervolgens moeten de juryleden raden welke van de drie personen de echte was. Dit doen ze door een bordje met het cijfer 1, 2 of 3 te tonen. Uiteindelijk staat de echte kandidaat op en kunnen het publiek en de kijkers thuis zien wie er gelijk heeft.

Nieuw leven inblazen

Wie van de drie is geen nieuw programma. Het is van oorsprong een Amerikaans format en heette officieel To tell the truth, maar in 1963 was de Nederlandse variant al op de buis. Onder meer Martine Bijl, Albert Mol en Kees Brusse waren jarenlang vertrouwde gezichten in het jurypanel. Dit jaar blaast SBS nieuw leven in het legendarische tv-spel.

Dít is hoe Martien Meiland gewond en blind raakte aan zijn rechteroog:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress.