Martien Meiland over mogelijkheid van derde seizoen: “Daar is nog helemaal geen sprake van”

Na het winnen van een Gouden Televizier-Ring lijkt een derde seizoen van ‘Chateau Meiland’ een logische stap, maar volgens Martien is daar op dit moment nog helemaal geen sprake van. In een interview op Radio Veronica laat de flamboyante gastheer weten dat het gezin momenteel andere prioriteiten heeft.

“We gaan eerst lekker het tweede seizoen afkijken en daarna zien we wel,” aldus Martien.

Toe aan rust

Dat er nog helemaal geen plannen klaarliggen voor een derde seizoen, heeft volgens Martien vooral te maken met de drukte. “We willen ook weer een beetje rust. Het is niet alleen de serie, maar het legt zo’n druk op je. Ik was blij dat we hier om negen uur op bed lagen.”

Ander verhaal

Zijn dochter Maxime lijkt er echter anders over te denken. Zij vertelde onlangs nog dat er wel degelijk wordt gesproken over een derde seizoen van Chateau Meiland, maar dat er nog niks concreets is. “We gaan nu even onze rust pakken.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Talpa