Martien Meiland reageert in 'Ranking the stars' hilarisch op déze prangende vraag 

Martien Meiland heeft één grote passie: wijnen. Maar heeft de pretletter daarnaast nog meer hobby’s? In Ranking the stars geeft hij goudeerlijk antwoord.

Hij vindt eigenlijk he-le-maal niks leuk. Zelfs op vakantie gaan niet.

‘Laat me met rust’

Als de andere Ranking the stars-deelnemers het in een sneakpeek van de aflevering van zondagavond over sporten hebben, richt presentator Paul de Leeuw zich tot de flamboyante Martien. Of hij ook van sport houdt? “Ik hou helemaal niet van sport, laat me met rust”, antwoordt de Chateau Meiland-ster. Skiën ook niet? “Veel te koud.” Duiken? “Waarom zóu ik?” Een nudistencamping dan? “Ik hou niet van bloot.”

Martien houdt van wijn

Als collega cabaretier Steven Brunswijk aan hem vraagt waar hij dan wél van houdt, antwoordt Paul ad rem: “Wijn.” En daar kan Martien alleen maar om gniffelen, want het is stiekem de onmiskenbare waarheid. Nou ja, naast zijn liefde voor zijn vrouw en kinderen en hun chateau in Frankrijk dan.

De nieuwe aflevering van Ranking the stars is zondag om 20.30 uur te zien op RTL 4.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Olivier Thijssen (RTL)