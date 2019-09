Martien Meiland deelt vol trots een paar nieuwe familiefoto's

Het afgelopen jaar heeft de familie Meiland keihard gewerkt aan de verbouwing van het Franse chateau Marillaux. Martien is hartstikke trots op zijn gezin en deelt daarom een paar leuke familiekiekjes.

“Lekker met the family! Wat een prachtige foto’s. Ik kon het niet laten ze met jullie te delen”, schrijft Martien bij de mooie kiekjes.

Advertentie

Huisvriendin

Zijn fans vinden ze ook prachtig en reageren vol enthousiasme op de foto’s. “Wat een rijkdom, Martien” en “Leukste familie van Nederland”, schrijven zijn volgers. Toch vragen sommige fans af waar huisvriendin Caroline is op de foto’s. In de eerste 2 seizoenen van Chateau Meiland hielp Caroline mee met de verbouwing en het gastenverblijf.

Heimwee

Begin september liet het management van de familie Meiland weten dat Caroline weer terug is naar Nederland. Haar heimwee zorgde ervoor dat er regelmatig onenigheid was in het chateau. Aan de foto’s te zien, zal Caroline de komende tijd ook niet meer terugkeren naar Frankrijk. Of de familie nog contact heeft met Caroline is niet duidelijk.

(klik op het pijltje rechts in de foto om de andere foto’s te bekijken:)

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Instagram. Beeld: Annoeska Philips | Talpa Pers