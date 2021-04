Martien deelt slimme truc voor zandvrije prei in 'Chateau Meiland'

Dat Martien Meiland vol wijsheden zit, dat wisten we al. In de aflevering van Chateau Meiland op paasmaandag blijkt dit opnieuw wanneer de voormalig kasteelheer een slimme truc deelt voor zandvrije prei.

Kijk, daar hebben we wat aan!

Advertentie

Lifehack à la Martien

In de aflevering van maandagavond zien we hoe het Hengelose stulpje van de Meilandjes is bedolven onder een dik pak sneeuw. Aan Martien de taak om het dak op te gaan en deze sneeuwvrij te maken. En dat gaat niet bepaald van een leien dakje. Het platte dak wordt meermaals vervloekt en de voormalig kasteelheer vreest voor een lawine. Wanneer blijkt dat de regenpijp vol met ijs zit, gaat Martien deze catastrofe te lijf met een enorm mes en kokend water. Tot grote verbazing van de kijkers loopt dit gelukkig goed af.