Martien Meiland spreekt voor het eerst over zijn heftige jeugd

Martien Meiland is altijd in voor een lolletje en voorziet de kijker thuis geregeld van een humoristische uitspraak of goeie grap. Je zou dan ook denken dat zijn leven altijd rozengeur en maneschijn is geweest, maar niets blijkt minder waar te zijn.

In de nieuwe Wendy vertelt de bekende man namelijk voor het eerst over zijn heftige jeugd.

Zieke moeder

De 58-jarige Martien Meiland vertelt dat zijn moeder al op erg jonge leeftijd getroffen werd door een ernstige vorm van kanker. “Mijn moeder werd ziek. Darmkanker. Vreselijk”, vertelt de realityster. Niet lang daarna overleed ze op slechts 45-jarige leeftijd, vertelt hij.

Sterk

Ondanks het grote verlies in de familie bleef Martien als kleine jongen noodgedwongen sterk. “Ik had het er heel moeilijk mee, maar heb ook meteen de schouders eronder gezet, alle huishoudelijke taken op me genomen”, verklaart hij in het interview.

Huishoudelijke taken

“Mijn broertje en zusje waren een paar jaar jonger, mijn vader was altijd aan het werk, dus ik moest het thuis draaiende houden. Zaterdagochtend boodschappen doen, iedere avond koken voor het hele gezin”, aldus Martien Meiland.

View this post on Instagram A post shared by Martien Meiland (@martienmeiland) on Dec 3, 2019 at 10:31am PST

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP