Martien openhartig over vertrek huisvriendin Caroline uit 'Chateau Meiland'

Onlangs heeft huisvriendin Caroline ‘Chateau Meiland’ verlaten. Vanwege ‘irritaties’ zou ze naar Nederland zijn teruggekeerd. Martien reageert voor het eerst op haar vertrek.

Want is er nu sprake van ruzie?

Advertentie

Opgeblazen

Nee hoor, volgens Martien is er niks aan de hand. “Ja weet je, dat blazen ze allemaal op”, legt hij uit in De Coen en Sander show op radio 538. “Ze moeten natuurlijk ergens over schrijven, dat is ook werk. Die mensen moeten ook werken. Ja, dat klopt. En Caroline is lekker terug naar Nederland. En dat was haar beslissing. Dat moet je respecteren. Het zij zo.”

Kapot

Martien geeft wel toe dat Caroline niet zonder reden terug naar Nederland is gegaan. Ze zat er namelijk helemaal doorheen in Frankrijk. “Ze heeft natuurlijk keihard gewerkt. En mensen moeten niet vergeten dat we na die verbouwing van 100 dagen direct gasten gingen ontvangen”, legt hij uit.

Geen ruzie

Er is in ieder geval geen sprake van ruzie. “Daar houden we helemaal niet van, ruzie. Dat vind ik zo vreselijk”, zegt Martien. “Wij hebben hele harde stemmen en die verheffen we weleens, maar dat is geen ruzie.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Ruth van Baaijen | SBS Beeldbank