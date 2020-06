Martien Meiland reageert op beschuldigingen Nadège op social media

Nadège -de huishoudster van de familie Meiland – heeft woensdag op Facebook in een aantal berichten haar ongenoegen over de familie geuit. Ze zou niet langer nodig zijn op het chateau en is daar heel teleurgesteld over.

Woensdagochtend deelde Nadège op Facebook dat ze naar huis is gestuurd door de familie Meiland. “Ik ben erg teleurgesteld, ze hebben me naar huis gestuurd en verwijten me dat ik niets deed”, schrijft ze in het bericht. “Ik zei dat ik deel uitmaakte van hun familie”, sloot ze dat bericht af.

Achter gesloten deuren

Veel van haar Nederlandse volgers begrepen niet wat er nou precies was gebeurd en vroegen Nadège om uitleg. Ze plaatste nog 2 berichten waarin ze uitlegde dat de familie Meiland haar niet meer nodig heeft. “Het enige positieve is dat ze mijn salaris betalen tot aan het einde van mijn contract, dat wil zeggen eind augustus. In tegenstelling tot wat ze zeggen, zijn het mensen die geen gevoelens hebben. Je weet niet wat er zich achter gesloten deuren afspeelt”, schrijft ze. Ze noemt de situatie een ‘tv-parade’ en heeft geen goed woord over voor de familie.