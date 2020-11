Kijkers gieren het uit: Martien overhandigt eerste exemplaar boek aan zijn broer (of nee, toch niet)

Donderdagavond was de laatste aflevering van Chateau Meiland op de buis. Het was weer lachen, gieren, brullen en Martien pinkte zelfs een traantje weg.

De hele aflevering stond in het teken van de presentatie van Martiens biografie. Ondanks corona kon de hele familie aanwezig zijn, alleen zijn schoonzus niet. Eveline ligt namelijk met een hartinfarct in het ziekenhuis. Iets waar Martien het zichtbaar moeilijk mee heeft.

Advertentie

Alleen

Het gaat om de vrouw van Martiens broer Jaap. Hoewel het redelijk goed met haar gaat, kan ze niet bij de boekpresentatie zijn. Jaap komt wel en aan hem wil Martien het eerste exemplaar overhandigen. “Hij weet natuurlijk nog helemaal van niks. Ik vind het heel erg, want hij komt alleen omdat Eveline met een hartinfarct in het ziekenhuis ligt”, vertelt Martien met een brok in zijn keel. “Dat is natuurlijk vreselijk. Ze is nog niet eens 50.”