Martien uit ‘Ik Vertrek’ opnieuw getrouwd met ex-vrouw

Martien Meiland, die vooral bekend is vanwege zijn deelname aan het programma ‘Ik Vertrek’, is maandag voor de tweede keer in het huwelijksbootje gestapt met zijn ex-vrouw, Erica Renkema.

Ook laat hij aan RTL Boulevard weten dat hij en Erica weer een Frans avontuur aangaan.

Onafscheidelijk

Ondanks Martien’s coming out en de scheiding van het stel, kunnen de twee toch niet zonder elkaar. “Wij houden van elkaar en zijn tot het besef gekomen dat we toch nooit met een ander zullen trouwen”, legt Martien uit.

Juridische voordelen

Waarna hij daar aan toevoegt: “En weet je, we kunnen eigenlijk niet zonder elkaar.” Volgens Martien, die eerder al samen met Erica een b&b in Frankrijk runde, is het ‘juridisch gezien’ toch ook wel heel handig, omdat ze binnenkort opnieuw gaan emigreren naar Frankrijk. Samen met Erica en dochter Maxime zal hij daar een chambres d’hôtes starten.

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP