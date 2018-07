Leuk babynieuws: Martijn Fischer wordt weer vader

Leuk nieuws voor acteur en zanger Martijn Fischer (50). Hij en zijn nieuwe vriendin Ingeborg Helder (29) zijn in verwachting van hun eerste kindje samen.

Geruchten

In het tijdschrift Weekend stonden laatst al geruchten over een eventuele zwangerschap en zijn management heeft vandaag bevestigd dat de baby dit najaar wordt verwacht.

Derde kind

Martijn heeft uit een eerder huwelijk met zijn ex Annemarie al twee zoons: Gilles (14) en Frank (11). Eind 2016 liep deze relatie stuk. Een paar maanden later kreeg hij een relatie met de 21 jaar jongere Ingeborg. Eerder liet hij al weten open te staan voor gezinsuitbreiding. Gefeliciteerd!

Bron: ANP. Beeld: ANP