Martijn Krabbé is besmet met het coronavirus. De presentator zit momenteel in quarantaine en loopt daardoor een leuke televisieklus mis.

“Martijn is positief getest en zit in thuisquarantaine”, laat RTL weten. “Het gaat goed met hem.” Doordat de presentator besmet is met corona, kan hij niet het programma Merry Little Christmas presenteren. Martijn had verder geen andere opnames op de planning staan.

Advertentie

Merry Little Christmas

In Merry Little Christmas bouwen deelnemers de mooiste kerstdorpen. De opnames van het programma kunnen gelukkig gewoon doorgaan, want Robert ten Brink zal nu het programma gaan presenteren.

Wij wensen Martijn veel beterschap.

Waarom Martijn Krabbé zijn aanstaande huwelijk grotendeels aan zijn kinderen te danken heeft:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Rtlboulevard. Beeld: Brunopress.