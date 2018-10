Dierenvriend Martin Gaus heeft een donornier ontvangen

De 73-jarige Martin Gaus maakte in april dit jaar vervelend nieuws over zijn gezondheid bekend. Zijn nieren functioneerden niet goed meer, waardoor hij een donornier nodig had. Gelukkig is er nu goed nieuws: de grote dierenvriend heeft gisteren een nieuwe nier in ontvangst mogen nemen.

De nierklachten zijn volgens de oud-presentator ontstaan doordat hij jarenlang onder extreem hoge druk geleefd heeft en daardoor last had van een hoge bloeddruk. “Dat was niet gezond en nu krijg ik de rekening. Een nieuwe nier zou mijn leven echt nog een boost kunnen geven”, gaf hij aan afgelopen april.

Afstotingsverschijnselen

Gisteren was het dan eindelijk zover: hij kreeg z’n nieuwe nier. “Het is prima gegaan. De nier functioneert en hij is wakker”, laat Martins vrouw Helly opgelucht aan Shownieuws weten. Maar toch blijft het volgens haar afwachten. “Je kunt altijd afstotingsverschijnselen krijgen dus dat moeten ze onder controle houden.”

Vele donoren

De operatie heeft niet lang geduurd. De donornier is afkomstig van een bekende van Martin en Helly. Martin en Helly hebben de vrouw in kwestie zelf opgeleid tot het trainen van honden. Helly vertelt dat ze het heel bijzonder vindt om te zien hoeveel mensen zich als donor bij hen aanmeldden. “Mensen die zich aanboden voor Martin, omdat Martin hen ook ooit opgeleid had tot instructeur. We worden er iedere keer emotioneel van”, legt ze uit. “Het is toch niet niks.”

Nierstichting

Ondanks dat er ontzettend veel donoren zich speciaal voor Martin hadden aangemeld, heeft Martin maar één nieuwe nier nodig. Dit is voor de Nierstichting goed nieuws, want van al die donoren hebben vier mensen besloten hun nier alsnog te doneren.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP.