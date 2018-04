Vervelend nieuws over de gezondheid van oud-presentator Martin Gaus

Martin Gaus maakt vandaag vervelend nieuws over zijn gezondheid bekend. In een interview vertelt hij dat zijn gezondheid snel achteruit gaat doordat zijn nieren niet goed meer functioneren.

Omdat het zo slecht met hem gaat, heeft Gaus een donornier nodig. Dat vertelt hij aan De Telegraaf. “Als het richting de 15 procent gaat – en dat zit eraan te komen – dan moet ik thuis aan de nierdialyse. Daar moet ik niét aan denken. Hopelijk vinden ze voor die tijd een geschikte donor, want ik wil niet verder aftakelen.”

Extreem hoge druk

De nierklachten zijn volgens de oud-presentator ontstaan dordat hij jarenlang onder extreem hoge druk geleefd heeft en daardoor last had van een hoge bloeddruk. “Dat was niet gezond en nu krijg ik de rekening”, zegt hij. “Een nieuwe nier zou mijn leven echt nog een boost kunnen geven.”

Bron: AD.nl. Beeld: ANP