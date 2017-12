Martine Bijl openhartig over de nasleep van haar hersenbloeding

Het lijkt nog niet helemaal goed te gaan met Heel Holland Bakt-presentatrice Martine Bijl (69).

Twee jaar geleden kreeg ze een hersenbloeding en nu doet ze een boekje open over hoe ze zich echt voelt.

Naam

Het is de eerste keer dat ze vertelt over haar herstel. Volgens de presentatrice is het alsof er een wezentje in haar hoofd is gekropen. “Toen ik een kale plek op mijn hoofd had en de deur naar mijn brein openstond, is hij erin gekropen”, schrijft Martine in haar boek Rinkeldekink. “Hij betekent chaos, maar ik noem hem anders, omdat ik op die manier bang voor hem ben. Wie je een naam geeft, daar moet je vriendschap mee kunnen sluiten, als met een huisdier. Daarom heet hij nu E.T., naar de buitenaardse oudemannetjespuber in de film van Steven Spielberg.”

Moeilijke tijd

Ze vertelt verder: “Hij kaatst tegen de wanden van mijn kop, hij maakt mijn kaken stijf. Hij mompelt en sist. Ik voel hem rommelen en klooien, ruisend en klikkend schiet hij in mijn lichaam heen en weer als een luchtbel in de centrale verwarming. Hij trekt mijn lichaam aan als een jas. Het lukt me haast niet om iets op te pakken en als ik het eenmaal vast heb, dwingt hij mijn hand om het vast te houden. Een stuk bestek, een tandenborstel, ik kom er niet vanaf.” Naast de moeite die Martine heeft met het revalideren van haar hersenbloeding, kampt ze de afgelopen tijd met een depressie.

Bron: AD. Beeld: ANP