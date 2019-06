Verdrietig nieuws: televisiepersoonlijkheid Martine Bijl overleden

Triest nieuws uit medialand: zangeres, actrice en presentatrice Martine Bijl is donderdag overleden. Ze is 71 jaar geworden.

Carrière

Martine Bijl begon haar carrière als zangeres. Vervolgens zat ze jarenlang in het panel van het razend populaire tv-programma Wie van de Drie. Ook had ze een hoofdrol in de comedyserie Het Zonnetje in Huis en was ze te zien in verschillende reclames van groentemerk Hak.

Heel Holland Bakt

De laatste jaren was ze vooral bekend door haar rol als presentatrice van bakprogramma Heel Holland Bakt. Ze presenteerde de eerste drie seizoenen, maar in september 2015 kreeg ze een hersenbloeding kreeg. André van Duin nam toen het stokje van haar over.

Oude leven

Na de hersenbloeding kampte Martine Bijl met veel complicaties en kon ze haar oude leven maar moeilijk oppakken. Wel bracht ze vorig jaar november nog een boek uit: Rinkeldekink. Dit boek gaat over de gevolgen van haar hersenbloeding, haar tijd in de revalidatiekliniek en de depressie die ze hierdoor kreeg.

Complicaties

Martine Bijl was getrouwd met tv-presentator en regisseur Berend Boudewijn. Donderdag is ze in het bijzijn van haar familie in haar eigen atelier in Maarssen overleden aan de complicaties van de hersenbloeding die ze in 2015 kreeg.

Bron & beeld: ANP