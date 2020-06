Inge Ipenburg onthult of Martine Hafkamp ooit nog terugkeert in 'GTST'

Martine Hafkamp is misschien wel een van de kwaadaardigste personages die in Meerdijk heeft rondgelopen. Toch is het personage zeer geliefd bij fans van de soap Goede tijden, slechte tijden en kunnen velen niet wachten tot ze weer terugkeert.

Maar gaat dat ooit gebeuren? Actrice Inge Ipenburg geeft antwoord.

Goede tijden, zomer tijden

Kijkers van de soap moeten helaas even geduld hebben tot ze weer naar Goede tijden, slechte tijden kunnen kijken. Pas vanaf 31 augustus, na de zomerstop, is het programma weer op de buis. Om dit gat te vullen hebben de makers het nieuwe praatprogramma Goede tijden, zomer tijden bedacht. In dit programma, dat te zien is op de website van de soap en op Videoland, spreekt Froukje de Both elke week met 2 gasten.

Martine Hafkamp

In de eerste aflevering zijn Marly van der Velden, beter bekend als Nina Sanders en Inge Ipenburg te gast. Inge speelde vanaf 1990 Martine Hafkamp in de soap. Dit personage is vaak vertrokken uit Meerdijk, maar ook weer teruggekeerd. Voor het laatst zagen we haar in mei 2017. In die aflevering sprong Martine uit een helicopter in zee. Het personage zou dus zomaar weer terug kunnen keren…

Terugkeer

En dus stelde Froukje aan Inge de vraag: “Gaan we Martine Hafkamp nog terugzien in Goede tijden?” Daarop antwoordde de actrice: “Ik denk dat sommige dingen gewoon op en klaar zijn. Naja, laten we zeggen, als GTST ooit ophoudt te bestaan, en ik hoop dat dat de eerst komende 20 jaar nog niet gebeurt, dan wil ik wel in die laatste scène.”

