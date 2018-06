Martine van Os: "De sluizen staan altijd open, ik voel altijd veel"

Vanaf deze week weer op tv: de zomerserie We zijn er Bijna! van omroep MAX. Daarvoor was presentatrice Martine van Os (61) vijf weken van huis. Net voordat ze vertrok, sprak ze met Libelle over haar jeugd, haar ambities en haar huwelijk: “Ook bij ons vloog het servies wel eens door de kamer, hoor.”

Ben je emotioneel?

“Nogal. De sluizen staan altijd open, ik voel altijd veel. Bij vrienden, tijdens vergaderingen, op reis. Ik zou willen dat ik de kraan kon dichtdraaien, want ik word er heel erg moe van. Ik voel alle irritaties van iedereen en wil die dan het liefst oplossen. Ik ben van het harmoniemodel, kan niet tegen spanningen. Misschien ben ik er extra gevoelig voor omdat mijn ouders altijd ruzie hadden. Als ze niet fel discussieerden wat wel klonk als ruzie, hadden ze echte ruzie.”

Dat klinkt als een rotjeugd.

“Dat ook weer niet. Onze kampeervakanties waren wel leuk. Dan bouwde mijn moeder een keukenkastje dat precies in onze deux-chevaux paste, werd de tent ingeladen, kropen mijn broer en ik achterin en dan was het op naar Lunteren, naar landgoed De Leperkoen en later, heel vooruitstrevend, naar Frankrijk. Maar ik was vaak verdrietig omdat er zo veel ruzie was.”

Zijn ze nooit gescheiden?

“Mijn moeder zei tegen me: ‘Als jij het huis uit gaat, ben ik ook weg.’ Dat heeft ze gedaan. Na de geboorte van mijn zoon Julian kwamen mij ouders tegelijkertijd op kraambezoek. Ik was de baby aan het voeden toen ze wéér woorden kregen. Toen ben ik, voor het eerst, tegen mijn ouders ingegaan. Ik zei: ‘Jullie houden nú op óf jullie kunnen gaan.’ Uiteindelijk heb ik ze eruit gezet.” Dan: “Ik ben blij dat ik uit de grond van mijn hart kan zeggen dat ik een goed huwelijk heb.”

Hoe lang al?

“Veertig jaar. Ik heb Wouter leren kennen op de Academie voor Expressie, ik was een studente van eenentwintig. Hij was docent en dertien jaar ouder.”

Het zou vandaag de dag een #MeToo-verhaal zijn.

“Ha. Destijds keek niemand ervan op. Er waren meer studenten die een relatie hadden met een docent. En #MeToo gold niet voor ons.” Lachend: “We hielden toen al veel van elkaar. Nog steeds ga ik elke dag met veel plezier naar huis.”

Interview: Astrid Theunissen. Fotografie & Styling: Rossi & Blake.