Déze bekende ‘vrouw van’ zat in het muizenpak van ‘The masked singer’

Vorig jaar was The masked singer voor het eerst in ons kikkerland op de buis te zien. Inmiddels is het zangprogramma op z’n zachtst gezegd een razend succes te noemen. Vrijdagavond werd de derde afvaller onthuld.

Het was de muis die helaas het veld moest ruimen.

Wie gaat er schuil achter de pakken?

The masked singer is allesbehalve een gewone zangcompetitie. Genieten van de optredens is er ongetwijfeld ook bij, maar het programma is bovenal een spannend raadspel. Want wíe hebben zich verkleed als muis, astronaut, vos, zebra en aap? Dat is voor de kijkers een vraag, en enkel voor de deelnemers een weet. Ook voor de twee panels die bestaan uit Buddy Vedder en Gerard Joling en Carlo Boszhard en Loretta Schrijver is het gissen geblazen.