Fan van The masked singer en Lego masters? Goed nieuws! We kunnen dit jaar nog van nieuwe afleveringen genieten.

Dat laat de zender RTL weten.

Op oudejaarsavond komen de makers van The masked singer met een special. Hiervoor duiken vijf BN’ers in een pak. Zoals altijd kunnen de kijkers en de jury weer raden welke zingende BN’ers er in de pakken zitten. De winnaar van deze special wordt na middernacht onthuld.

Lego masters

Ook Lego masters keert volgende maand al terug op de buis. Dit programma komt met een heuse kerstspecial. Aan deze special doen geen onbekende deelnemers mee, zoals bij het vorige seizoen, maar duo’s van bekende Nederlanders gaan met elkaar de strijd aan. Deze uitzending zal op Tweede Kerstdag te zien zijn.

Feestelijke programmering

Dat zijn nog niet alle feestelijke programma’s die de zender op de planning heeft. Op 5 december zal Paul de Leeuw weer te zien zijn met Sint & Paul pakken uit!. Op kerstavond kunnen we weer ouderwets genieten van All you need is love. Maar er staat ook een nieuw agenda op de planning, namelijk: Merry little Christmas. In dit programma, dat wordt gepresenteerd door Martijn Krabbé, proberen miniatuurbouwers het mooiste kerstdorp van Nederland te maken.

Bron: AD. Beeld: RTL