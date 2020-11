Vrijdagavond konden de kijkers van The masked singer genieten van een zenuwslopende halve finale. Twee deelnemers moesten hun maskers afdoen: de vlinder en de kameleon.

Wie o wie zaten er in deze prachtige pakken? En had de jury het goed?

Let op: dit artikel bevat spoilers.

De vlinder

De zebra, de vlinder en de kameleon belandden samen in de sing-off. Slechts één van hen mocht door naar de finale van volgende week. De eerste afvaller werd helaas de prachtige vlinder. De jury was het unaniem eens: dit moest Babette van Veen zijn. Vooral Buddy Vedder zou dit toch moeten weten: hij heeft jarenlang Babette’s soapzoon gespeeld in Goede tijden, slechte tijden. En ja hoor: Babette bleek inderdaad in het vlinderpak te zitten.

Dit bericht bekijken op Instagram Sorry allemaal maar IK MOCHT NIET PRATEN 🦋 Een bericht gedeeld door Babette Van Veen (@babettevanveenofficial) op 6 Nov 2020 om 3:55 (PST)

De kameleon

De laatste die de show vlak voor de finale moest verlaten, was de kameleon. Dit karakter verraste de kijkers en de jury met haar laatste optreden, die ze volledig in het Turks deed. Dat zaaide best wat verwarring, maar toch was ook nu de jury het unaniem eens: in dit pak móést Samantha Steenwijk zitten. Ook dit bleken ze goed te hebben, Samantha zat inderdaad in het pak. En dat Turks? Dat bleek ze helemaal niet te spreken. De zangeres had geen idee wat ze nou eigenlijk zong.

Reacties

Veel kijkers bleken allang gehoord te hebben dat Babette de vlinder was en Samantha de kameleon. Op Twitter juichen kijkers dan ook massaal dat ze het goed hadden. De verbazing onder de kijkers zit ‘m vooral in het feit dat Samantha in het Turks gezongen heeft. Daar krijgt de zangeres veel lof voor.

Wat hebben alle kijkers van #themaskedsinger die Turks kunnen in een scheur hebben gelegen van alle fanatiekelingen die Samantha Steenwijk afschreven omdat die toch geen Turks zou spreken.😂 — Lisanne (@meer_lisanne) November 6, 2020

Samantha Steenwijk die Tarkan heeft gezonden, heerlijk #themaskedsinger — ₛₑₒₖⱼᵢₙ⁷ 🐹🌹|| jurk stan (@sunseokjinkook) November 6, 2020

En weer heb ik…..GELIJK🥳🥳

Kameleon is Samantha Steenwijk#TheMaskedSinger — ♡Chantal♡Feyenoord♡ (@chantalleke26) November 6, 2020

Vlinder – Babette van Veen ✅

Kameleon – Samantha Steenwijk ✅#TheMaskedSinger — Ellen 😎🍷🌴🌞 (@EllenB_M) November 6, 2020

Mijn favoriet van dit seizoen! De Vlinder, Babette van Veen 🥰 #TheMaskedSinger — Pasha (@ptmbimiflufbaby) November 6, 2020

En ik heb…………. GELIJK!!!!

Babette van Veen is de Vlinder#TheMaskedSinger — ♡Chantal♡Feyenoord♡ (@chantalleke26) November 6, 2020

Ik zou wel weer meer Babette van Veen willen horen trouwens. Natuurlijk was ze makkelijk te herkennen in #themaskedsinger … maar toch. — Anders Lundgren (@TotallyAnders) November 6, 2020

Yes! Babette en Samantha , had ik beiden goed!#TheMaskedSinger — Sonja 2e 👄🙋♀️🌞 (@Sonjade2e) November 6, 2020

Twee leuke vrouwen. Samantha en Babette!❤️ #TheMaskedSinger — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) November 6, 2020

