Massale zoektocht in Zweden naar vermiste Dante (12)

Honderden mensen zijn woensdag de straat opgegaan in het Zweedse Falkenberg om te zoeken naar de vermiste Dante. Het 12-jarige jongetje met het syndroom van Down wordt al sinds dinsdag vermist.

Dante ging dinsdagmiddag wandelen met zijn hond, maar kwam nooit meer aan bij zijn huis in de stad Falkenberg. Zijn hond werd later wel gevonden.

Weinig aanknopingspunten

Volgens een woordvoerder van de politie is de tijd momenteel hun ergste vijand. “We doen wat we kunnen en zoeken met volle kracht in de hoop het jongetje veilig terug te vinden. Helaas hebben we maar weinig aanknopingspunten,” zo verklaart hij tegenover de Zweedse krant Göteborgs-Posten.

Oproep

De politie heeft alle inwoners opgeroepen om uit te kijken naar Dante. “Kijk in winkels, schuren, schuilplaatsen, auto’s, enzovoorts. Het kan zijn dat hij is gaan liggen om te slapen of misschien was hij bang en heeft hij zich verstopt. We moeten uitgaan van alle mogelijkheden die er zijn”, aldus de politie.

Enorme betrokkenheid

In totaal zoeken bijna 700 mensen naar Dante, onder wie 230 militairen. Ook zijn er helikopters ingezet tijdens de zoektocht. Monika Hirseland van de zoekorganisatie ‘Missing People’ zegt dat er enorme betrokkenheid is bij de zoektocht die zij zijn gestart. “Vannacht zijn er al veel mensen gaan zoeken en sinds vanochtend wordt de groep alleen maar groter.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Facebook/iStock