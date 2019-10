Mat Ras is de Faamnaam van 2019 en dít zijn de nummers 2 en 3

In De Coen en Sander show op Radio 538 is de Faamnaam van 2019 bekend gemaakt. Mat Ras is dit jaar de grote winnaar.

In de show werd ook bekend gemaakt wie er op plek 2 en 3 zijn geëindigd. Wil Naaijen werd dit jaar tweede. De derde plek ging naar een man met de naam Adriaan Bassie.

Advertentie

Collega

Mat Ras werd opgegeven door zijn collega Heidi Maus. Hoewel sommige genomineerden helemaal niet blij zijn met hun nominatie, hoeft Heidi daar niet bang voor te zijn: “Ik vind het hartstikke leuk dat mijn collega mij heeft opgegeven.” aldus een blije Mat. “Iedereen onthoudt mijn naam heel snel. Nadeel? Radiomensen die je lastigvallen!” grapt hij.

Nicky Maus

Mat is niet de enige persoon met een bijzondere naam in de kennissenkring van Heidi. Een familielid van haar heet Nicky Maus en zij werd vijfde in de competitie.

Winnaars

Eerdere Faamnaam-winnaars zijn Jack Pot, Chris Mus, Kenny Boeijen, Wil Helmes, Hendy Keppy, Con Domen, Stanley Messie, Fokje Modder, Til Bal, Wil-Jannie Mostert-Uit de Fles, Louwe Pruimen en Ferry Kuhlman.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP