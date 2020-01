Er is goed nieuws voor Australië: het regent eindelijk. Helaas hebben deze regenbuien ook een keerzijde voor het land. De enorme hoeveelheid regen, zorgt namelijk voor overstromingen. Deze overstromingen zorgde er voor dat Matilda (3) uit Pilbara (West-Australië) niet meer naar huis kon, en vervolgens verdwaalde.

Gelukkig is het meisje in goede gezondheid weer gevonden, mét haar hondje, dat niet van haar zijde is geweken.

Overstromingen

Op woensdag verdween de 3-jarige Matilda op blote voeten van huis. Volgens de politie kon het meisje niet meer terug naar huis omdat de beekjes rondom het huis waren volgelopen. Samen met haar Jack Russell liep Matilda in onbekende richting van huis.

Grote zoektocht

Al snel werd er groot alarm geslagen en begon er een zoektocht. Maar liefst 3 helikopters, 9 politieauto’s, 8 staatshulpverleners en 7 paarden werden ingezet om het meisje te vinden. Mét succes. Ze was bijna 24 uur vermist, maar werd toch door één van de helikopters opgemerkt. Op ruim 3 kilometer afstand van haar huis werd ze samen met haar hondje gevonden.

Hondje

Het mooie is dat de Jack Russell geen moment van haar zijde is geweken. Ook toen ze gered werd, bleef hij haar beschermen. Op Facebook schreef de politie van West-Australië een verklaring. “Het ligt in de aard van huisdieren om te zorgen voor de mensen van wie ze houden. Die kleine Jack Russell bleef aan haar zijde en gaf haar de morele steun om een dag en een nacht door te komen in dat barre klimaat”, aldus Kim Massam, de politie-inspecteur van Pilbara.

Volgens de inspecteur nam het meisje direct een grote slok water toen ze gered werd. Inmiddels is ze thuis bij haar vader, moeder en oma en maakt ze het goed. “Het verhaal kon niet beter eindigen dan dit”, aldus de inspecteur.

