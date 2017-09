Matthijs van Nieuwkerk reageert op ophef over zijn 'nieuwe zomerkapsel'

Iedereen heeft het opeens over de lange lokken van ‘De wereld draait door’-presentator Matthijs van Nieuwkerk (56).

Hij verschijnt namelijk op televisie met een wel héél blonde en wilde haardos. Bovendien is het behoorlijk lang, zijn haar. En dat houdt de gemoederen bezig. Experts laten al weten dat ze vinden dat hij het zo snel mogelijk een stukje korter moet laten knippen.

Spoeling of niet

Het is duidelijk: de presentator kan wel lachen om de commotie die is ontstaan. Hij reageert met dít antwoord: “En wat een schitterend uitzicht was dat gisteravond over de vrolijke twitterzee, en wat kwamen er een goede grappen voorbij. Een hilarisch stormpje. Morgen is de opwinding weer voorbij en mijn haar weer iets grauwer, want zo’n Italiaans zomersouvenir van zon en zee verschiet helaas snel van kleur weet ik uit ervaring. In oktober is dat weer zo grauw als een stoeptegel. Ik zou deze pret natuurlijk met een kleurspoeling kunnen verlengen, dat zou dan mijn allereerste zijn en ik acht de kans daarop niet zo bijster groot. Maar goed, zeg nooit nooit, ik heb nog twee blonde weken om daarover na te denken.”

Kapsel Matthijs van Nieuwkerk houdt gemoederen bezig: ‘Je hebt het niet nodig’ https://t.co/dYwcgRZzRh #dwdd pic.twitter.com/6Igo8kq4Tx — RTL Boulevard (@RTLBoulevard) 5 september 2017

En zijn ‘oude’ look:

Matthijs van Nieuwkerk gaat prominente plek delen met jong talenthttps://t.co/SDDpfNEl7g pic.twitter.com/WFJEsd04nk — weekbladweekend (@weekbladweekend) 28 augustus 2017

Bron: AD. Beeld: ANP