Matthijs van Nieuwkerk krijgt drie nieuwe programma's bij NPO

Matthijs van Nieuwkerk gaat naast De Wereld Draait Door nog drie nieuwe programma’s presenteren. Eén van die nieuwe programma’s wordt zelfs uitgezonden op de prime time zaterdagavond van NPO 1.

De tijd van een zomerstop bij de Publieke Omroep is voorbij, zegt NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman in een interview met de Volkskrant en Algemeen Dagblad. “We staan aan in de zomer.”

Boeken

Daarom komen er verschillende nieuwe programma’s. Op 9 augustus begint bijvoorbeeld Matthijs met boeken, waarin presentator Matthijs van Nieuwkerk twee gasten (zowel bekend als onbekend) uitnodigt die hij gaat interviewen aan de hand van boeken die een grote invloed hebben of hebben gehad op hun leven. Dit kunnen jeugdboeken zijn, biografieën of misschien zelfs wel de Bijbel. Dit programma bestaat uit vier afleveringen, die nog niet zijn opgenomen.

Avontuur

Geruchten dat Matthijs naar de commerciële omroep zou gaan kloppen dus niet, zegt tv-directeur Frans Klein. “Matthijs is een publiekeomroepman, we gaan een nieuw avontuur met hem aan. Dit najaar ook op de zaterdagavond. En in de zomer van 2019 maakt hij een Nederlands reisprogramma.”

DWDD

Ook blijft Matthijs gewoon de presentator van De Wereld Draait Door (DWWD) dat in september weer met een nieuw seizoen start. “DWDD ligt wat langer stil, omdat Matthijs meer ruimte wilde om zich te ontwikkelen”, legt Frans uit. “Naast zijn vaste show vindt hij het spannend nieuwe programma’s te ontwikkelen. Hij is en blijft ambitieus en heeft er zin in.”

Balkenendenorm

Er werd gedacht dat Matthijs bij de publieke omroep zou vertrekken omdat hij “te weinig” zou verdienen. Topverdieners moeten daar bij het afsluiten van een nieuw contract terug naar de balkenendenorm (187.000 euro op jaarbasis). Dit zou ook gelden voor Matthijs, die naar verluidt ergens tussen de 500 en 600 duizend euro verdiende. De NPO doet geen uitspraak over contracten en salarissen, maar het zou kunnen dat Matthijs op deze manier alsnog boven de norm zou blijven verdienen.

