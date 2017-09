Matthijs van Nieuwkerk verrast met nieuw zomers kapsel

Het nieuwe televisieseizoen is begonnen en dat betekent dat Matthijs van Nieuwkerk ook weer terug is op televisie met De Wereld Draait Door.

Matthijs heeft een lange vakantie gehad en dat is goed te zien. Hij heeft niet alleen een lekker kleurtje, maar hij heeft ook een ander, lichter kapsel. Op social media heeft niemand het vandaag over de inhoud van het programma, maar is de nieuwe coupe het gesprek van de dag. De meningen over het nieuwe kapsel zijn verdeeld:

Matthijs van Nieuwkerk heeft Hans Klok opgegeten #dwdd pic.twitter.com/wapuZ0dCIS — Marcel Keizer ❌❌❌ (@MarcelKeizer69) 4 september 2017

er is iets anders aan Matthijs in #DWDD vanavond, maar wat? pic.twitter.com/2mbJ1Uimnf — Gnocchi McGnocface (@arcinho) 4 september 2017

Wat is er deze zomer met Matthijs gebeurd. Hij begint op Adriaan (van Bassie) te lijken. pic.twitter.com/pGEZ1nptDS — Robert (@RobertHe) 4 september 2017

Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik vind het haar van Matthijs best leuk. Zomerblond moet er nog uit en weer fijn grijs…. #dwdd — Hester Ysbrand (@HesterYsbrand) 4 september 2017

Ik wilde iets zeggen over het Kapsel van Matthijs … maar doet u dat zelf maar … het spreekt voor zichzelf #dwdd pic.twitter.com/GwSW9upceH — Richard G. Bordes (@RichardBordes) 4 september 2017

