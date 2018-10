Matthijs van Nieuwkerk raakt gevoelige snaar bij Anouk in DWDD

Anouk was vanavond te gast bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door (DWDD). Ze was daar omdat binnenkort haar nieuwe album Wen D’r Maar Aan verschijnt. Toen Matthijs één van haar nummers hardop voorlas, raakte hij daarmee een gevoelige snaar bij Anouk.

Het hele nieuwe album van Anouk is in het Nederlands en dat zijn we niet van haar gewend, dus dat is inderdaad even wennen. Vanavond zong ze aan tafel bij Matthijs het nummer Jij.

Red Mij

Aangezien alles in het Nederlands is, komen de teksten des te harder bij mensen binnen. Zo ook bij Anouk zelf. Matthijs las tijdens de uitzending een stukje songtekst van het nummer Red Mij voor en daar raakte de altijd zo stoere zangeres ineens erg geëmotioneerd door. “Ik ben zo iemand dat als je vraagt ‘gaat alles goed met jou vandaag’, ik zeg ‘ja’ terwijl ik denk ‘komt hier ooit een einde aan'”, terwijl Matthijs de tekst voorleest, krijgt Anouk een brok in haar keel. “Ik vind dit heftig”, geeft ze eerlijk toe terwijl ze vecht tegen de tranen. Waarom en met wie het nummer te maken heeft, wilde Anouk niet uitleggen. Dat was te persoonlijk.

Eerlijk

Dat Matthijs een gevoelige snaar bij Anouk wist te raken, vonden de kijkers mooi om te zien. “Och lieve Anouk. Ik heb je nog nooit zo onzeker gezien” en “Wat is die Anouk eerlijk”, klinkt het op Twitter. Kijkers houden wel van die eerlijkheid van de zangeres. De tekst van het nummer heeft ook de kijkers enorm ontroerd. Ze kunnen niet wachten tot ze het hele album kunnen luisteren.

Tering! Wat is die Anouk eerlijk. #dwdd — Peter van Beelen (@vbeelen) October 4, 2018

Ik hou zo van Anouk. Zo puur. #dwdd — Martin Milicevic (@MiliCreate) October 4, 2018

Geniaal toch, Anouk. Net ff anders en goudeerlijk. En licht nerveus, dat ook #dwdd — Ruben (@rlindenburg) October 4, 2018

Een emotionele kwetsbare Anouk, jeetje. Komt binnen omdat ik dit niet gewend ben #dwdd — Hetty Steffes (@HettySteffes) October 4, 2018

Ze blijft me elke keer als ik haar zie zo ontroeren #Anouk. Zo’n talent en toch zo onzeker #dwdd — Wilma Plaat (@wilma040) October 4, 2018

#Anouk wat een pracht van een nummer bracht je net bij #dwdd zo puur en eerlijk. — Andrea Hoff (@andrea162258) October 4, 2018

Kijk daarom is Matthijs echt de beste. Begeleidt @Anouk respectvol en oprecht door dit gesprek! WoW! ❤️ #dwdd @dwdd — Hester Somlier (@HesterYsbrand) October 4, 2018

Bron: DWDD & Twitter. Beeld: ANP