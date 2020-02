Matthijs van Nieuwkerk stopt met ‘DWDD...

Matthijs van Nieuwkerk stopt na 15 jaar met De wereld draait door. De laatste aflevering van het populaire praatprogramma van BNNVARA vindt sneller plaats dan gedacht; op 27 maart 2020 is het zover.

DWDD stopt

Voor BNNVARA is het geen optie om zonder Matthijs door te gaan. “Zonder Matthijs, geen DWDD” zegt de omroep. Met het afzwaaien van Matthijs, nemen we dus ook afscheid van De wereld draait door.

Nieuwe plannen Matthijs

Terwijl hij stopt met het presenteren van De wereld draait door, blijft Matthijs van Nieuwkerk wel bij de publieke omroep. Hij heeft voor 3 jaar bijgetekend bij BNNVARA en gaat vanaf begin 2021 een nieuw zaterdagavondprogramma maken. Wat voor programma dit is, is nog niet bekend.

Roer om

Inmiddels heeft Matthijs gereageerd op het nieuws. “DWDD was een weergaloos avontuur, waarin ik veel dromen heb zien uitkomen. We hebben in die dagelijkse driekwartier televisie veel bedacht, veel gedurfd, veel voor mekaar gebokst. Nu wil ik het roer nog een keer omgooien. Ik hijs de zeilen”, aldus de presentator op de website van BNNVARA.

Bron: AD. Beeld: Benjamin Kamps