In Linda’s Wintermaand schoven zondagavond presentator Matthijs van Nieuwkerk en D66-lijsttrekker Sigrid Kaag aan. Voor het eerst vertelde de voormalig DWDD-presentator hoe hij het vindt om opa te zijn. “Het is geweldig.”

In Linda’s Wintermaand ontvangt Linda de Mol iedere zondag in december twee interessante, spraakmakende Nederlanders. Samen blikken ze terug op het jaar 2020.

Eerste kleinkind

Matthijs van Nieuwkerk heeft twee kinderen: zoon Kees (32) en dochter Jet (30). Zijn dochter beviel 11 oktober 2020 van haar eerste kindje. Het jongetje kreeg de naam Frenkie. Daarmee werd Matthijs voor het eerst opa, en dat is volgens de presentator precies zo mooi als hij had gedacht. In Linda’s Wintermaand vertelt hij er zondagavond dan ook openhartig over.