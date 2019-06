Matthijs van Nieuwkerk ontvangt flinke kritiek na 'College Tour' met broertjes Jussen

In College Tour ontvangt Matthijs van Nieuwkerk spraakmakende gasten. Zondagavond waren de beroemde pianobroers Arthur en Lucas Jussen te gast. Daar waren kijkers razend enthousiast over, maar de presentator kon op flink wat kritiek rekenen.

Matthijs van Nieuwkerk nam dit jaar het College Tour-stokje van Twan Huys over. Na eerder in de reeks onder meer Clarence Seedorf ontvangen te hebben, mochten Matthijs en de studenten in de zaal zondagavond het pianoduo Arthur en Lucas Jussen aan de tand voelen over van alles en nog wat.

Pianotop

Broers Arthur en Lucas zijn pas 22 en 26 jaar, maar behoren al een aantal jaren tot de top van de klassieke pianowereld. Ze traden al eens op voor onze koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Sydney en verzorgden vorig jaar het hoofdprogramma van het Prinsengrachtconcert in Amsterdam.

Lomp

Waar de kijkers met niets anders dan lof over de broers praten, hebben ze minder lovende woorden voor Matthijs. Ze noemen veel van zijn vragen ‘te lomp’ en vinden het jammer dat hij na elk muziekstuk van de jongens vraagt ‘of er nog foutjes inzaten’. Op Twitter klinkt dan ook regelmatig de vraag of Twan Huys niet terug kan komen als presentator.

Mathijs doet niets verkeerd, maar ik vond #CollegeTour onder leiding van Twan Huys leuker en interessanter. Nou, bij nader inzien, 1 ding kan ik wel zeggen. Mathijs wil iets teveel en te vaal laten blijken dat z’n gast ge-wel-dig is. Twan hield dat iets zakelijker. #NPO1 — Valentijn Westerveld 🇳🇱🇪🇺 (@ValentijnWest) 16 juni 2019

Oh Mathijs, wat ben je lomp, zeg #collegetour — Nadinarama (@Nadinarama) 16 juni 2019

Wat een prachtambassadeurs voor klassieke muziek en het vertolken ervan! De heren hebben Matthijs in de achterzak. Genuanceerd en alle vragen die op sensatie belust zijn fantastisch gepareerd @JussenOfficial #collegetour — Alieke Ramos Marta (@flautalieke) 16 juni 2019

Ook intellectueel zijn de broers Jussen Matthijs de baas! #collegetour — elske (@ElskeKevie25) 16 juni 2019

‘……als het niet macho is, dan is het vrouwelijk…..’

????

Hoe bedoel je, Matthijs van Nieuwkerk?#CT, #collegetour — Miebeth de Horn (@Miebeth) 16 juni 2019

Presentatoren die te lang doorgaan… mooi 😂 #collegetour — Saskia (@saskia86) 16 juni 2019

De gebroeders Jussen: virtuoos, spelen uit het hoofd, de bescheidenheid zelve, luisteren goed en antwoorden uitgebreid. Matthijs (telkens nadat de broers gespeeld hadden): “En…zaten er foutjes in?”

😣😖😫😩#collegetour — Anne-Wil Krikke (@aaiklout) 17 juni 2019

Bron: Twitter. Beeld: NTR