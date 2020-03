Kijker steunt Matthijs van Nieuwkerk tijdens uitzending zónder publiek

Een vreemd beeld in de aflevering van De wereld draait door donderdagavond. Daar waar de welbekende studio normaliter vol zit met geïnteresseerd publiek, was het deze uitzending een stille bedoeling. Wegens de aangescherpte maatregelen rondom het Coronavirus, moest het publiek thuisblijven.

En dat was even wennen. Voor Matthijs van Nieuwkerk, maar ook voor de gasten van de talkshow én de kijker thuis.

Maatregelen Coronavirus

Donderdagmiddag is middels een persconferentie naar buiten gebracht dat er allerlei nieuwe maatregelen zijn getroffen om de gevolgen van het Coronavirus zo te klein mogelijk te maken in Nederland. Een van die regels is dat evenementen met meer dan 100 mensen tijdelijk niet door mogen gaan. Deze regel geldt tot op zijn minst 1 april en geldt voor evenementen, festivals en ook grote televisieshows.

Lege studio

Matthijs van Nieuwkerk is er met zijn programma ook de dupe van. En dat zorgt voor een aparte situatie in de normaal zo volle, bruisende studio aan het Westerpark te Amsterdam. De kijker thuis heeft het flink met de presentator te doen, blijkt op Twitter. Niet op de laatste plek omdat het de allerlaatste uitzendingen van het programma zijn, aangezien Matthijs na 15 jaar de handdoek in de ring gooit.

Steun

Op Twitter steekt de kijker thuis Matthijs dan ook een hart onder de riem. Er wordt zelfs geopperd dat er in april nog een nieuwe uitzending gemaakt moet worden, zodat de presentator alsnog een waardige laatste uitzending mét publiek kan maken.

27 maart is de laatste uitzending van #dwdd, ook dan zonder publiek? Zal vast, maar sneu voor Matthijs. — Suzette Houwers (@SuusHoog) March 12, 2020

Het kan niet zo zijn dat straks de laatste aflevering van #dwdd zonder publiek zal zijn. Mathijs verdient een echt afscheid. Kan @BNNVARA niet in april een extra uitzending van #dwdd organiseren?

Wie heeft een beter idee? #dwdd Raar hoor, een lege zaal. Maar de scholen zijn nog wel vol. — Tiety Lindeboom 🍃 (@TietyM) March 12, 2020 — Ton Geurts (@tgeurts) March 12, 2020

❤️ Matthijs van Nieuwkerk #dwdd @dwdd erg sneu de laatste twee weken zonder publiek — ★ Angélique Kuijs ★ (@Kuijs_Angie) March 12, 2020

de wereld draait door, ook zonder publiek #DWDD — jaco (@jacobinevdb) March 12, 2020

Na een half uurtje @dwdd kijken mis ik het #publiek niet meer 😏, maar ik vind het wel supersneu voor #MatthijsvanNieuwkerk dat zijn afscheidsweken er nu zo uitzien en hij geen afscheid kan nemen met publiek. Overigens heb ik wel begrip voor het besluit @NPO1 👍🏼😷 #dwdd #Corona pic.twitter.com/62e5VLfyFP — Jeroen Jonkers (@Jeronimo1028) March 12, 2020

Bron: NPO, Twitter. Beeld: Brunopress