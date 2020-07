Maud (22) uit ‘Down the road’ steelt de harten van de kijkers met déze actie

In het Vlaamse programma Down the road maken 6 jongeren met het syndroom van Down een roadtrip door Zuid-Afrika. In de aflevering van dinsdagavond zagen we een ontdekkingstocht, een verplaatsing richting de natuur én werd er heel wat vanaf gezongen en gedanst.

De groep stapt in een hoog reuzenrad boven de miljoenenstad Kaapstad, behalve Maud. Zij blijft beneden om op de spullen te letten. “Kijk mannen, we zijn op het hoogste punt. Kijk eens naar beneden, zien jullie Maud staan?”, vraagt Dieter aan de groep.

Dancing queen

En ja hoor: daar staat Maud, in een fluo-oranje trui. Alleen heeft ze helemaal geen oog voor de spullen, want ze is druk bezig met dansen. Met een koptelefoon luistert ze naar haar favoriete nummer van ABBA en is ze helemaal in haar element. “Als ik ‘Dancing Queen’ opzet, dan word ik dat”, vertelt Maud achteraf. “‘Dancing Queen’ gaat eigenlijk over mij.” Op Twitter klinkt het: ‘We moeten echt een voorbeeld hier aan nemen, gewoon lekker dansen alsof er niemand kijkt.’ Iemand anders noemt het zelfs het televisiemoment van 2020.