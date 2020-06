Maurice de Hond kreeg de kracht van zijn zoon om door te gaan

Maurice de Hond vertelde bij talkshow M, van Margriet van der Linden, hoe bijzonder de laatste maanden waren voor het overlijden van zijn zoon Marc de Hond. Hij benaderde de show zelf om zijn verhaal te delen. “Mijn zoon heeft mij de kracht gegeven om door te gaan.”

“Ik kom geen ode aan Marc geven, want dat heeft hij zelf al gedaan”, zo vertelt vader Maurice de Hond aan tafel bij M. Op donderdagochtend kwam naar buiten dat zijn zoon was overleden. “We hebben gisterochtend gemerkt wat er gebeurde in de media. De reacties die zijn vrouw en ik gekregen hebben waren overweldigend.”

De opiniepeiler vertelt over de afgelopen maanden: “Marc heeft in die laatste 2 maanden, die niet alleen belangrijk waren voor ons als familie, maar ook voor anderen heel veel kunnen betekenen. Misschien wel meer dan in de afgelopen 15 jaar”. Maurice benadrukt voornamelijk de mooie momenten die ze samen gehad hebben. “We konden het afscheid compleet maken.”

Afscheid nemen

“Als ik terugdenk aan Marc, kan ik alleen maar positief denken in plaats van een situatie vol ellende. Het verlies zal er zijn, maar het positieve overheerst. Ik kan alleen met een glimlach aan hem denken.” Maurice wil niet dat mensen nu naar hem gaan kijken als de gebroken vader: “Ik ben Maurice de Hond, en dankzij Marc heb ik de kracht gekregen om door te gaan”, vertelt hij met vochtige ogen.

Een doos vol herinneringen

In 1980 overleed de vrouw van Maurice. Destijds was zoon Marc 2 jaar oud en zijn jongere broertje een half jaar. In die tijd heeft zij een bandje opgenomen die Marc en zijn broertje konden beluisteren als zij 12 en 10 jaar waren. Dit bandje heeft Marc geïnspireerd en daarom heeft hij voor zijn eigen kinderen elk een doos gemaakt vol herinneringen. Hierin zitten verjaardagskaartjes en cadeautjes. Maar ook de brieven van geliefden die Marc gekregen heeft. Dit is naar aanleiding van de brieven die hij zelf schreef voor de mensen die dichtbij hem stonden. “Dankzij deze doos weten zijn kinderen meer van Marc dan mensen met een levende vader. Als je er tegen kunt, dan kun je nog iets heel bijzonders maken van zo’n laatste periode.”

