Maurice de Hond openhartig over verdriet zoon Marc: “Ik laat het woord ‘missen’ niet toe”

Begin juni verloor opiniepeiler Maurice de Hond zijn zoon Marc (42). In het programma EenVandaag vertelde Maurice hoe hij omgaat met het verdriet. “Ik denk alleen aan de positieve dingen.”

In 2002 werd er bij Marc een een tumor ontdekt in zijn ruggenmerg. Door complicaties tijdens de spoedoperatie belandde hij destijds in een rolstoel. Eind 2018 werd bij Marc opnieuw een kwaadaardige tumor ontdekt, ditmaal in zijn blaas. Hij kreeg chemotherapie en zijn blaas moest worden verwijderd. Maar de ingrepen mochten niet baten. In juni overleed hij.

Maurice en Marc de Hond schreven brief naar elkaar

Maurice vertelt dat de familie de rouw rondom Marc samen heeft beleefd, ook nog met Marc erbij. Ze hebben veel gepraat over wat ze voor elkaar hebben betekent. “Als je weet dat het eindig is, ben je ineens veel opener over wat je voor elkaar betekent.”