Oeps: Max met Down (16) belde voor de grap 112, maar dit had hij nooit verwacht

De 16-jarige Max Terweijden uit Delft was zich van geen kwaad bewust toen hij 112 belde. Geintje, dacht ‘ie. Totdat zijn huis werd omsingeld door politie.

De boodschap die Max, die het syndroom van Down heeft, aan de telefoon verkondigde, was ook niet mis: hij beweerde ladingen drugs thuis te hebben, inclusief een vuurwapen.

Handen omhoog!

Als de wiedeweerga omsingelden agenten het huis van Max en zijn familie en werden ze door een onderhandelaar gebeld. Max vertelt er uitgebreid over tegen Hart van Nederland. “Handen omhoog!”, zo klonk het volgens hem. “Niet bewegen, want we gaan gelijk schieten!” Eén voor één werden Max, zijn moeder, broer en oma uit het huis gehaald.

Humor

Gelukkig bleek al snel dat alles als een grote grap bedoeld was. Max kreeg wel een preek, maar werd uiteindelijk door de politie in het zonnetje gezet. Zelfs zij konden de humor van Max’ daad wel inzien – en ach, de jongen had totaal niet stilgestaan bij de consequenties. En dus boden ze hem een rondleiding op het politiebureau aan. Max op zijn beurt, nam als excuus een taart met een tekeningen mee. “Ik heb tegen de politie gezegd: ‘Sorry, het spijt me’.”

Perfecte baan

Wat Max later wil worden? Gezien zijn kattenkwaad zou je het misschien niet verwachten, maar: politieagent. “Het is de perfecte baan voor mij”, zo zegt hij zelf.

