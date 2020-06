Gezellig hé: 'MAX Vakantieman' succesvol van start met 1,5 miljoen kijkers

Voor het tweede jaar op rij is Sybrand Niessen deze zomer te zien op televisie als ‘de vakantieman’. Reizen is een populair thema in deze onzekere tijd en 1,5 miljoen kijkers wilden maandagavond dan ook wel weten hoe het ervoor staat.

Van 1990 tot 1996 was De Vakantieman te zien op RTL 4 met Frits Bom als presentator. Uitspraken als ‘Vakantieman, gezellig hé’ en ‘Vakantieman, ben ik al bruin?’, zijn nog steeds veelgehoorde uitspraken op populaire vakantiebestemmingen. Vorig jaar blies Omroep Max het programma dan ook nieuw leven in met Sybrand als de nieuwe vakantieman. Een goede zet, want de 1e aflevering van het 2e seizoen trok 1,5 miljoen kijkers (en versloeg daarmee de familie Meiland!).