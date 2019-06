Hier is ze dan: Max Verstappen poseert voor het eerst met zijn vriendin

Hij schijnt al sinds 2017 met haar samen te zijn, maar nog nooit poseerde autocoureur Max Verstappen met zijn vriendin Dilara Sanlik op Instagram. Tot nu.

Het stel is namelijk in New York en als er één fotogenieke stad is die vraagt om een gezellig plaatje, is het natuurlijk wel de Big Apple. Max en Dilara poseren voor de camera in het architectonische hoogstandje Oculus.

De 21-jarige snelheidsduivel gaat al een tijdje met de Duitse, maar heeft daar nog nooit iets over bevestigd. Ook Dilara is erg op haar privacy gesteld. Zo heeft ze haar Instagram afgeschermd tegen nieuwsgierige kijkers. Ze zou uit München komen, maar op dit moment studeren in Londen. Naar verluidt was Max meteen zo stapel, dat hij haar vrijwel directe meetroonde naar zijn familie.

Eerder werd de coureur gelinkt aan influencers Joyce Godefridi en de Tilburgse Roos van der Aa. Maar aan dit gelukkige kiekje te zien, huizen die namen allang in de verleden tijd.

Bron: RTL Boulevard/The Sun. Beeld: ANP