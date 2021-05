Van ‘verrassend goed’ tot ‘tenenkrommend’: kijkers wisselend enthousiast over Matthijs van Nieuwkerk in ‘Máxima 50 jaar’

Maandag mocht onze koningin maar liefst 50 kaarsjes uitblazen. Ter ere van haar verjaardag zond NPO 1 het langverwachte verjaardagsinterview tussen Matthijs van Nieuwkerk en Máxima uit. Op Twitter is Máxima 50 jaar al heel snel hét onderwerp van gesprek. Kijkers bejubelen onze jarige koningin. Maar over de interviewkunsten van Matthijs van Nieuwkerk zijn ze op z’n zachtst gezegd wat minder onder de indruk.

Op social media regent het wisselende reacties. Waar de een ene kijker volop geniet van de ontspannen sfeer tussen Máxima en Matthijs, noemt de ander de voormalig DWDD-presentator ‘ronduit onbeschoft’.

Máxima ontvangt Matthijs op Paleis Huis ten Bosch. De twee kletsen eerst gezellig over de schilderijen in de entree en de bijzondere lamp die in de gang hangt – uiteraard nadat Matthijs de koningin heeft gefeliciteerd met haar verjaardag. Dan nemen ze plaats in de werkkamer van Máxima voor hét verjaardagsgesprek. Natuurlijk is Matthijs niet met lege handen naar het paleis gekomen. Hij heeft een bijzondere gedichtenbundel voor Máxima gekocht (met papier ingepakt dat matcht bij het behang van Máxima’s werkkamer) die goed in de smaak valt.

In het uur dat volgt, passeren allerlei onderwerpen de revue. Zowel beladen thema’s, zoals het overlijden van Máxima’s jongere zus Inés in 2018, maar ook talloze vrolijke onderwerpen waar onze koningin al snel van gaat stralen. Af en toe onderbreken ze het gesprek voor bijzondere videobeelden van de afgelopen jaren.

Trots en tranen

De twee kletsen bijvoorbeeld uitgebreid over de eerste jaren van Máxima in Nederland. Ontroerende beelden van het huwelijk tussen Máxima en Willem-Alexander in 2002 komen voorbij. Haar ogen schitteren van trots wanneer het over haar drie dochters gaat, of over manlief Willem-Alexander. En af en toe heeft onze koningin het even te kwaad en pinkt ze een traan weg. Zo ook wanneer het over haar in 2018 overleden zusje Inés gaat. “Het heeft me een paar jaar gekost, maar ik denk aan haar met een hele grote glimlach. Dat vind ik heel fijn”, vertelt ze geëmotioneerd.

Op Twitter regent het al snel duizenden reacties over de bijzondere verjaardagsuitzending. Veel kijkers laten weten hoe trots ze op onze koningin zijn. “Máxima is gewoon een heel leuk mens!”, klinkt het. Ook Matthijs van Nieuwkerk wordt druk besproken. Maar over zijn rol als interviewer zijn de kijkers het bepaald niet met elkaar eens. De ene kijker vindt dat de tv-man niet goed luistert, de koningin regelmatig niet laat uitpraten en te lang ‘doordramt’ bij gevoelige onderwerpen. De ander noemt de sfeer tussen Máxima en Matthijs juist heel ontspannen:

Prachtig, gevoelig en dapper interview. Krachtige koningin. Well done Matthijs! En een gelukwens aan #maxima50! — Tytsy Willemsma (@TytsyW) May 17, 2021

Fantastische vrouw maar de minachting van Matthijs van Nieuwkerk is schandalig. Hij interrumpeert haar, hij probeert haar continu onderuit te halen. Schande @NOS verkeerde interviewer. #maxima50 — Lia Blind (@liablind) May 17, 2021

Ik vond het interview met Maxima mooi, persoonlijk en soms ontroerend. Matthijs had een beetje een losse stijl die prettig was. We hebben een intelligente en hardwerkende koningin. #Maxima #Maxima50 — Daniëlle Kertzman (@DanielleKertzma) May 17, 2021

Ik erger me groen en geel aan Matthijs. Hij laat haar totaal niet uit praten. Zo respectloos. #Maxima50 — Anneke Mispelblom (@AnnekeGold) May 17, 2021

Prachtig interview met onze koningin Maxima. Open, hartelijk, humorvol. Hulde aan Matthijs van Nieuwkerk. #maxima50 — *een echte van Diek ‘ef altied geliek* (@RWeerdmeester) May 17, 2021

Wat een prachtige koningin hebben wij toch! En Matthijs ik vind de manier waarop je dit interview doet niet echt plezant. Soms zelfs tegen het onbeschofte aan. #maxima50 — Theo Buitendijk (@tbu2104) May 17, 2021

Prima interview door Matthijs van Nieuwkerk, ook nog best de kritische vragen kunnen stellen #maxima50 #Maxima — Eva 🥊🏋🏽♀️ (@eva10x) May 17, 2021

Heel bijzonder, voor mij zeker verrassend interview met Maxima door Matthijs van Nieuwkerk #maxima50 — mirjamkruip (@mirjamkruip) May 17, 2021

Máxima 50-special: deze schuilnaam gebruikt Máxima op TikTok:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NPO 1 & Twitter. Beeld: Brunopress