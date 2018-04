Koningin Máxima aanwezig bij première van deze hitmusical

Zo bijzonder: koningin Máxima woonde op maandagavond 16 april de première van de musical The Color Purple bij. En natuurlijk was Libelle TV erbij.

Libelle’s Floor en Isa stonden paraat op de rode loper om onze koningin op video vast te leggen. Wat zag ze er weer strálend uit, vind je niet?



De Broadway hitmusical The Color Purple is gebaseerd op het gelijknamige boek van Alice Walker, dat in 1985 verfilmd werd met in de hoofdrollen Whoopi Goldberg en Oprah Winfrey. Belangrijke thema’s in de musical zijn de strijd tegen ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen, seksueel misbruik en het vechten voor acceptatie van elke seksuele geaardheid.

De hitmusical The Color Purple is van 12 april t/m 14 mei 2018 te bewonderen in de NDSM Loods in Amsterdam-Noord.

Video: Floor van der Stap. Beeld: ANPfoto