Máxima knuffelt met baby's: "Hoppa, dat boertje zat gewoon dwars!"

Koningin Máxima was vandaag op bezoek bij het Babyhuis in Dordrecht, dat jonge (toekomstige) moeders opvangt. Ze vonden de komst van de koningin prachtig. Hare majesteit was nét zo in haar element.

Máxima kreeg de heftige verhalen van de moeders te horen. Over verslavingen, wraakacties en postnatale depressies. De koningin was er op werkbezoek namens het Oranje Fonds, maar ook als zichzelf, als moeder van 3 kinderen.

Boertje

Eén van de moeders die haar verhaal deed aan Maxima, voelde niks voor haar nu 3 maanden oude babyzoontje. Maar dankzij de begeleiding en hulp in het babyhuis, kan ze nu niet meer zonder hem. Tijdens het gesprek begon baby Lucas te huilen, waarop zijn moeder hem omdraaide en hij een boertje liet. Daar reageerde Maxima heerlijk, eh, luchtig op, schrijft het AD: “Hoppa, dat zat gewoon dwars.”